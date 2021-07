Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 30.07.2021 kam es um 22:18 Uhr in der Lebacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der unfallverursachende Fahrzeugführer streifte ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug als er in den Gegenverkehr gerät. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Ludwigskreisel. Der flüchtige Fahrer fuhr einen weißen Kombi. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarbrücken-Burbach, Tel. 0681-97150, in Verbindung zu setzen.

