Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am Sonntag, 04.07.2021, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich in der Hasenstraße in Saarbrücken-Altenkessel ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Dieses wollte die Fahrbahn mit seinem Laufroller zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen überqueren. Die 66-jährige Fahrzeugführerin erblickte das Kind zu spät und erfasste dieses leicht. Dabei fiel das Kind von seinem Roller und stürzte zu Boden. Glücklicherweise wurde der 3-jährige Junge dadurch nur leicht verletzt und musste anschließend lediglich zur vorsorglichen Untersuchung kurzzeitig ins Krankenhaus. Die Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls kurzzeitig medizinisch betreut werden.

Verkehrsunfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Burbach unter 0681/97150.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell