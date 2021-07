Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Einbruchsdiebstahl in Schrebergärten

Saarbrücken-Malstatt (ots)

In der Nacht von vergangenen Freitag auf Samstag wurde in zwei Gartenlauben der Gartenkolonie in der Pfarrer-Bungarten-Straße, oberhalb des Jahnplatzes, in Saarbrücken-Malstatt eingebrochen.

Dabei wurden die Gartenhäuser jeweils mit massiver Gewalt aufgehebelt bzw. unter Zuhilfenahme vorgefundener Werkzeuge aufgesägt. Der oder die Täter entwendeten anschließend mehrere Gegenstände und Werkzeuge.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Burbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0681/937150 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell