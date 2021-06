Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Wohnungsbrand in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken (ots)

Am frühen Nachmittag des 10.06.2021 kam es in Saarbrücken-Malstatt zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Parallelstraße. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich niemand in der betreffenden Wohnung. Durch die schnelle Evakuierung und das rasche Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

