Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Saarbrücken-Klarenthal (ots)

Am späten Nachmittag des 31. Mai 2021 ereignete sich in der Karlstraße in Saarbrücken-Klarenthal ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Der Junge befand sich zusammen mit mehreren Kindern auf dem Gehweg der Karlstraße, um dort zu spielen. Ersten Ermittlungen zu Folge betrat das Kind im weiteren Verlauf unvermittelt die Fahrbahn, um diese zu überqueren, wobei es von einem in Richtung Hauptstraße fahrenden PKW der Marke Hyundai frontal erfasst wurde. Das Kind wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Es wird derzeit stationär in einem Saarbrücker Krankenhaus behandelt. Die Insassen des PKW wurden nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock. Die Karlstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ca. drei Stunden lang durch Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach ab der Einmündung "Peterstraße" vollgesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen für Anwohner. Zur Unterstützung der Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingesetzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit der PI Saarbrücken-Burbach unter Tel. 0681-97150 in Verbindung zu setzen.

