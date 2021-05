Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Pressemitteilung Nr. 1 der PI SB-Burbach v. 16.05.2021 - Auflösung einer Verlobungsfeier wg. Verstoß gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am späten Nachmittag des 15.05.2021 stellte die Polizei nach vorigem Hinweis von Nachbarn in einer Privatwohnung in Saarbrücken-Burbach eine Verlobungsfeier fest. Da sich mehr als die fünf erlaubten Personen aus mehr als drei Haushalten in der Wohnung aufhielten, musste die Feier beendet werden. Gegen die Veranstalter und Gäste werden nun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

