Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Kleinkraftrad flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 14.05.21, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Saarbrücken-Burbach gegen 19:25 Uhr auf mehrere Kleinkrafträder (KKR) im Bereich der Saar-Lor-Lux-Straße aufmerksam, welche teilweise auf dem Hinterrad geführt wurden. Ein Fahrer eines KKR flüchtete umgehend vor der Polizei, nachdem er diese wahrgenommen hatte. Während der Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit mißachtete er die Anhaltesignale der Beamten und fuhr beim Abbiegen in den Jakobshütterweg in den Gegenverkehr. Hierbei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer, welche eine Gefahrenbremsung durchführen mussten. Die Flucht endete, als er auf einem Waldweg im Schlamm stecken blieb. Die Polizei bittet diejenigen Verkehrsteilnehmer, welche an der genannten Örtlichkeit durch den Fahrer des KKR gefährdet wurden, sich bei der Polizei Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell