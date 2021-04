Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vandalismus im Bereich Saarbrücken-Rastpfuhl

Saarbrücken Rastpfuhl (ots)

In der Nacht von Samstag (10.04.2021) auf Sonntag kam es im Bereich des Wohngebiets Rastpfuhl in 66113 Saarbrücken insbesondere in den Straßen Im Knappenroth, Eifelstraße sowie in der Rußhütter Straße gegen 03:30 Uhr zu mutwilligen Beschädigungen von mehreren Pkw, einer Überwachungseinrichtung einer Logopädiepraxis sowie einer Fensterscheibe der Stadtteilbücherei Saabrücken-Rastpfuhl.

Bislang liegen hinsichtlich der Täter keine konkreten Hinweise vor.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/9715-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell