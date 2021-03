Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Mögliches Diebesgut: Polizei sucht Besitzer

Saarbrücken-Burbach (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle am 26.02.2021 in 66115 Saarbrücken, Weyerbachtalstraße, konnten bei einem 35 Jahre alten Mann diverse, zum Teil noch original verpackte Gegenstände festgestellt werden. Der Diebstahl der Gegenstände wurde eingeräumt. Nähere Angaben zum Tatort und zur Tatzeit wollte der Mann nicht machen. Daher sucht die Polizei nach möglichen Besitzern, denen in den Tagen zuvor eine Heckenschere, eine Vintage Glühlampe, einen DI Schutzadapter, mehrere Klebebänder oder eine Sportjacke entwendet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (Tel.: 0681/97150) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell