Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Sachbeschädigung eines Blitzeranhängers auf dem Saarbrücker Rastpfuhl

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Abend des 09.12.2020 versuchte eine männliche Person mit einem Vorschlaghammer einen Blitzeranhänger der Stadt Saarbrücken zu zerstören, welcher in der Hubert-Müller-Straße aufgestellt war. Der Mann wurde von Zeugen dabei gestört, als er mit dem Hammer auf den Anhänger einschlug. Er flüchtete gemeinsam mit einer weiblichen Person in einem abseits abgestellten Pkw. Der Blitzer wurde nur äußerlich beschädigt und war weiterhin funktionsfähig. Der Polizei liegen bereits erste Täterhinweise vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (Tel. 0681/97150) zu melden.

