Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Private Corona-Party aufgelöst

Saarbrücken - BurbachSaarbrücken - Burbach (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach zu einer Ruhestörung gerufen. Bereits vor dem Mehrfamilienhaus konnten die Polizisten laute Musik und Gegröle wahrnehmen. Bei der ersten Unterhaltung, noch vor dem Anwesen, mit zwei aus der Wohnung kommende Personen, gaben diese an, dass sich 6 Personen in der Wohnung befinden würden. Gemeinsam wurde die Wohnung aufgesucht, um dies so bestätigt zu bekommen. Die Beamten konnten dort jedoch mehr als 40 Personen in der ca. 50qm großen Wohnung feststellen. Als die augenscheinliche Geburtstagsparty aufgrund der bestehenden Coronaverordnung beendet und die Personalien festgestellt werden sollten, kippte die Stimmung, so dass nach Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte die polizeilichen Maßnahmen der Identitätsfeststellung und der Platzverweisverfügung durchgeführt werden konnten. Gegen alle Anwesenden werden Verfahren im Sinne der VO-CP eingeleitet.

