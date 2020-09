Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Erfolglose aber folgenreiche Flucht nach Körperverletzung

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Dienstag, 22.09.2020, kam es gegen 19:40 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf offener Straße in Saarbrücken-Burbach. Hierbei versetzte ein 30-jähriger Mann aus Saarbrücken einer 37-jährigen weiblichen Bekannten einen Kopfstoß, wodurch diese leicht verletzt wurde. Als die alarmierte Polizei am Tatort eintraf flüchtete der Täter mit einem E-Scooter, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und gestellt werden. Der Täter stand augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und trat den Polizeibeamten aggressiv gegenüber. Da auch das Führen von Elektrokleinstfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verboten ist, musste der Mann die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da sich das aggressive Verhalten des Mannes nicht änderte und zu befürchten war, dass dieser in der Folge für weiteren Ärger sorgen wird, wurde er auf Anordnung eines Richters bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Doch damit nicht genug. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten und in der Folge stellte sich noch heraus, dass der zur Flucht genutzte E-Scooter nicht, wie vorgeschrieben, versichert war. Somit muss sich der Mann nun wegen einer Vielzahl von strafrechtlichen Verstößen verantworten.

