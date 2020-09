Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Schlägerei mit mehreren Personen und Verletzten in Saarbrücken-Altenkessel

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am 03.09.2020, gegen 19:25h, wurde die Polizei durch mehrere Notrufe über eine Schlägerei vor einem Kebap-Laden in Saarbrücken-Altenkessel, Alleestraße informiert. An dieser Schlägerei sollten mehrere Personen beteiligt sein und es hätte bereits Verletzte gegeben. Die Örtlichkeit wurde sofort von mehreren Polizeikommandos aufgesucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten drei Männer in einer Shisha Bar gegenüber dem Kebap-Laden seit 18h Alkohol konsumiert. Gegen 19:20h kam es dann zwischen den angetrunkenen drei Männer und Gästen in der Bar zum Streit. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung gingen Flaschen und Einrichtungsgegenstände in der Gaststätte zu Bruch. In der Folge verlagerte sich die Schlägerei auf die Straße, wo diese öffentlichkeitswirksam auch mittels Stühle fortgesetzt wurde. Nachdem Gäste aus dem gegenüberliegenden Kebup-Laden schlichten wollten, wurde auch diese in die Schlägerei verwickelt. Letztlich wurden drei Personen derart verletzt (Verdacht auf Jochbeinbruch, Platzwunde am Hinterkopf, Gesichtsverletzung nach Schlag mit einer Bierflasche ins Gesicht), dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei ermittelt wegen dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

SBR-BURB- ESD

Heinrich-Barth-Straße 2

66115 Saarbrücken

Telefon: 0681/97150

E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell