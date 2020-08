Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Mittwoch, dem 19.08.2020 kam es in Saarbrücken-Malstatt in der Ludwigstraße, in Höhe des Anwesens Nr. 11 im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Im Rahmen eines Ein- oder Ausparkvorgangs kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem hier geparkten Smart. Hierbei wurde der Smart im Bereich seines linken vorderen Kotflügels bechädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarbrücken-Burbach, Tel. 0681-97150, in Verbindung zu setzen.

