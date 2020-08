Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken-Rußhütte

Saarbrücken-Rußhütte (ots)

In dem Zeitraum zwischen 13.08.2020, 16:00 Uhr und 14.08.2020, 13:00 Uhr wurde in der Straße "Am Emmersberg" in Höhe des Anwesens Nr. 1 ein VW Golf bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Das Fahrzeug war vor einem Anwesen abgestellt und wies einen Streifschaden im Bereich des vorderen, linken Kotflügels auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der 0681/97150.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

SBR-BURB- DGL

Heinrich-Barth-Straße 2

66115 Saarbrücken

Telefon: 0681/97150

E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell