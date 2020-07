Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsüberwachung mit erschreckenden Ergebnissen

Saarbrücken-Burbach (ots)

In der Zeit von 13 bis 16 Uhr wurden am heutigen Sonntag im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Burbach an verschiedenen Örtlichkeiten stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten, neben kleineren Mängeln an den Fahrzeugen, insgesamt 35 Gurtverstöße festgestellt werden, bei welchen erschreckenderweise 25 Mal Kinder entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Teilweise musste die korrekte Sicherung der Babyschalen/Kindersitze durch die eingesetzten Beamten durchgeführt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

SBR-BURB- DGL

Heinrich-Barth-Straße 2

66115 Saarbrücken

Telefon: 0681/97150

E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell