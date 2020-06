Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Pressemitteilung Nr. 2 der PI SB-Burbach v. 16.06.2019 - Feststellung einer längeren Blutspur

Saarbrücken-Burbach (ots)

Saarbrücken-Burbach: In den frühen Morgenstunden des 14.06.2020 stellten Passanten eine größere Blutlache im Bereich des Burbacher Bahnhofs fest. Die in der Folge eingeleiteten umfangreichen Suchmaßnahmen der beiden Stadtinspektionen, der Bundespolizei und der Diensthundestaffel nach der möglicherweise erheblich verletzten Person blieben jedoch ohne Ergebnis. Es konnte lediglich der mutmaßliche Beginn auf dem Saarleinpfad unterhalb der Congresshalle und das Ende in der Koblenzer Straße lokalisiert werden. Gegebenenfalls besteht ein Zusammenhang zu einer der PI SB-Stadt gemeldeten größeren Schlägerei mehrerer Personen, die unterhalb der Congresshalle zuvor stattfand. Die dort eingesetzten Beamten konnten jedoch nur noch eine Person antreffen, die augenscheinlich lediglich leicht verletzt war und sich nicht sehr auskunftsfreudig zeigte. Da anzunehmen ist, dass der Verursacher der Blutspur erheblich verletzt ist und medizinischer Hilfe bedarf, bittet die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der 0681/97150 um Hinweise.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

SBR-BURB- ESD

Heinrich-Barth-Straße 2

66115 Saarbrücken

Telefon: 0681/97150

E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell