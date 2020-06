Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Enten-Familie legt Verkehr lahm

Saarbrücken (ots)

In den Abendstunden des 03.06.2020 meldeten Verkehrsteilnehmer eine Enten-Familie, bestehend aus einem Muttertier und fünf Küken, auf der BAB 620 zwischen den Ausfahrten Klarenthal und Gersweiler in Fahrtrichtung Mannheim. Während die fünf Küken durch die Polizei eingefangen werden konnten, flog das Muttertier an den Saarleinpfad, wo letztlich die Familie wieder zusammengeführt werden konnte. Die BAB musste für die Rettungsaktion kurzfristig zunächst voll- und im weiteren Verlauf teilgesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

SBR-BURB- ESD

Heinrich-Barth-Straße 2

66115 Saarbrücken

Telefon: 0681/97150

E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell