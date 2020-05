Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Fahndung nach einem Diebstahl

Veröffentlichung eines Lichtbild des vermeintlichen Täters

Saarbrücken-Burbach (ots)

Ein bisher noch unbekannter Mann entwendet bereits am 29.11.2019, in 661115 Saarbrücken-Burbach, in der Buslinie 101 eine Geldbörse. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von 20:20 - 20:45 Uhr, zwischen den Haltestellen Breite Straße / Pfaffenkopfstraße. Da die Polizei nun über ein Bild des vermeintlichen Täters verfügt, bittet sie um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Entwendet wurde aus der Geldbörse Bargeld, eine Mastercard und eine weitere Bankkarte.

