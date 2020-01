Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 9-jähriger Junge löst ungewollt Alarmanlage aus

Saarbrücken-Burbach (ots)

Ein 9-jähriger Junge hat am heutigen Tag nach 20:00 Uhr in einem Saarbrücker Geschäft für Elektroartikel einen Einbruchsalarm ausgelöst. Er hatte an einem Computer gespielt und dabei wohl die Zeit vergessen. Nachdem seitens der Angestellten das Licht gelöscht worden war und die Alarmanlage scharf gestellt wurde, fiel auf, dass sich noch jemand in den Verkaufsräumen befand.

