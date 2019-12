Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Abend des 20.12.19 kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen im Bereich der Camphauser Straße in Saarbrücken. An den betroffenen Fahrzeugen wurden einzelne Autoreifen durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Fahrzeuge gehörten zu Besuchern einer Veranstaltung in der Saarlandhalle. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Geschädigten die Beschädigungen sofort feststellen konnten und womöglich erst später bemerkten, dass ein Reifen Luft verliert. Etwaige Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder jeder anderen Polizeiinspektion melden.

Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Saarbrücken-Burbach (Tel.: 0681/97150) melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell