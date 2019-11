Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 62jährige Fußgängerin angefahren

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2019 kam es gegen 17:05 Uhr in der Provinzialstraße in Altenkessel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 60jährige Fahrzeugführer wollte vom Parkplatz des dortigen Discounters Norma in die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Völklingen einbiegen. Hierbei übersah er eine 62jährige Fußgängerin, welche gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren. Diese kam durch die Kollision mit dem Fahrzeug zu Fall und musste anschließend ins Caritas-Klinikum eingeliefert werden, welches sie aber noch im Laufe des Abends wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell