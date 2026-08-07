Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 6. August 2026, ereignete sich gegen 18:30 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt Bismarckbrücke ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer.

Der 62-jährige Motorradfahrer befuhr aus Richtung Präsident-Balz-Straße kommend den Zufahrtsbereich zur A 620 in Fahrtrichtung Mannheim. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer die Hindenburgstraße aus Richtung Koßmannstraße kommend und passierte den Zubringer zur Autobahnauffahrt im Bereich einer hierfür vorgesehenen Querungstelle.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hierbei zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Infolge des Zusammenstoßes stürzten sowohl der Motorrad- als auch der Fahrradfahrer.

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Der Motorradfahrer erlitt schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321233 in Verbindung zu setzen.

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