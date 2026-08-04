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POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-jährigem Christian Joachim Lang aus Saarbrücken

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-jährigem Christian Joachim Lang aus Saarbrücken
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Saarbrücken (ots)

Seit Montag, 3. August 2026, wird der 56-jährige Christian Joachim Lang aus Saarbrücken vermisst. Dieser war zuletzt in einer Saarbrücker Klinik in stationärer Behandlung.

Herr Lang ist ca. 192 cm groß, hat eine kräftige Statur und trägt kurze weiß-graue Haaren (etwas kürzer als auf dem beigefügten Bild); zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Er ist vermutlich mit einem schwarzen Mountainbike mit weißer Aufschrift unterwegs.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Lang in einer hilflosen Lage befindet.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 56-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-sb-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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