POL-SBR-STADT: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken (ots) - Am Montag, den 20.07.2026, kam es gegen 16:45 Uhr in der Julius-Kiefer-Straße in Saarbrücken zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 90-jährigen Frau. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen klopften zunächst zwei bislang unbekannte weibliche Personen an der Wohnungstür der Geschädigten und fragten nach Geld. Nachdem die Seniorin dies ...

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