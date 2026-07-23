Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 15-Jähriger
Saarbrücken (ots)
Seit dem 23. Juli 2026, 14:45 Uhr, wird die 15-Jahre alte Emilia Perdigones vermisst. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
ca. 15 Jahre alt
ca. 158 cm groß europäischer Phänotyp blonde Haare schwarze Lederjacke blaue Jeans
Die Emilia hält sich möglicherweise im Innenstadtbereich von Saarbrücken auf. Konkrete Hinweise zu ihrem Aufenthalt liegen bei der Polizei nicht vor. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen oder hat diese seit 14:45 Uhr gesehen?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 entgegen. Aktenzeichen Vg/SL/162284/2026 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt Kriminalermittlungsdienst SG 3 Telefon: 0681/9321-422 oder -413 E-Mail: pi-sb-stadt-ked-sg3@polizei.slpol.de
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