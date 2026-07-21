Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Raub zum Nachteil einer Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Montag, den 20.07.2026, kam es gegen 16:45 Uhr in der Julius-Kiefer-Straße in Saarbrücken zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 90-jährigen Frau. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen klopften zunächst zwei bislang unbekannte weibliche Personen an der Wohnungstür der Geschädigten und fragten nach Geld. Nachdem die Seniorin dies verneint hatte, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und stießen hierbei die 90-jährige Bewohnerin um. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die beiden Täterinnen in unbekannte Richtung. Angaben zum Umfang des Diebesgutes können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Seniorin wurde durch die Tathandlung leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montag, den 20.07.2026, gegen 16:45 Uhr im Bereich der Julius-Kiefer-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den beiden Täterinnen oder deren Fluchtrichtung geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321233) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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