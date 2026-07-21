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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es am Saarbrücker Grustav-Regler-Platz zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Hierbei versuchte der bislang unbekannte Täter das Fahrradschloss eines auf dem Gustav-Regler-Platz abgestellten E-Bikes aufzuhebeln.

Während der Tat wurde der Täter durch einen Passanten angesprochen, woraufhin er von einer Tatausführung abließ.

   - osteuropäischer Phänotyp
   - ca. 30 Jahre alt
   - deutschsprachig
   - 1,65 m groß
   - schmale Gestalt
   - dunkle Haare
   - 3-Tage-Bart
   - hellblaues Shirt
   - dunkle Jeans
   - Mütze

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden. Insbesondere wird der Passant gesucht, der den Täter ansprach und dadurch von der weiteren Tatausführung abhielt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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