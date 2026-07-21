Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es am Saarbrücker Grustav-Regler-Platz zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Hierbei versuchte der bislang unbekannte Täter das Fahrradschloss eines auf dem Gustav-Regler-Platz abgestellten E-Bikes aufzuhebeln.

Während der Tat wurde der Täter durch einen Passanten angesprochen, woraufhin er von einer Tatausführung abließ.

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Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden. Insbesondere wird der Passant gesucht, der den Täter ansprach und dadurch von der weiteren Tatausführung abhielt.

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