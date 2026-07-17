Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich der BAB 620 - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Mannheim. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen St. Arnual und Schönbach befand sich die Fahrerin eines Fiat Doblo gerade während eines Überholmanövers auf der linken der beiden dortigen Fahrspuren, als ein parallel fahrender Sattelzug plötzlich nach links ausscherte. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Pkw und dem Sattelzug. Während die 31-jährige Fahrerin des Fiat unverletzt blieb, entstand an ihrem Fahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden. Der bis dato unbekannte Fahrer des Sattelzuges entfernte sich nach aktuellen Erkenntnisstand in Folge des Unfallgeschehens unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass der Auflieger des Sattelzuges mit einer roten Plane bedeckt war. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zum flüchtenden Sattelzug tätigen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0681 / 9321233 mit der PI Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

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