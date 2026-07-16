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POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach zweifachem Raum in Saarbrücken

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach zweifachem Raum in Saarbrücken
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Saarbrücken (ots)

Bereits am 17.05.2026, zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr kam es in der Saarbrücker Reichsstraße / Karl-Marx-Straße zu zwei Raubstraftaten zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes aus dem Regionalverband Saarbrücken.

Hierbei wurde der Geschädigte zunächst von einer Gruppe unbekannter Täter angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss wurde ihm seine mitgeführte Umhängetasche entrissen und mehrere Gegenstände daraus entwendet.

Anschließend näherte sich eine zweite Tätergruppierung, welche dem Geschädigten die Umhängetasche erneut gewaltsam entwendete und diesen mit Tritten und Schlägen im Bereich des Kopfes und der Beine verletzte. Neben der Handtasche wurde ein dreistelliger Geldbetrag entwendet.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach den bislang unbekannten Tatverdächtigen erlassen. Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT-KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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