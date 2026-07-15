Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Couragierte Passanten stellen Täter nach Raubdelikt in der Saarbrücker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:40 Uhr wurde ein 65-jähriger Mann Opfer eines Raubdeliktes. Der auf einen Rollator angewiesene Geschädigte befand sich sitzend in der Saarbrücker Fußgängerzone (Einmündungsbereich Dudweiler Straße/Bahnhofstraße/Betzenstraße), als ihm ein bis dato unbekannter Täter versuchte seine mitgeführte schwarze Umhängetasche zu entreißen. Das Opfer setzte sich körperlich gegen den Angreifer zur Wehr und machte durch Hilferufe auf die Tathandlung aufmerksam. Dem Beschuldigten gelang es letztlich sich die Tasche anzueignen und zu Fuß in Richtung Betzenstraße zu flüchten. Mehrere Passanten, welche durch die Hilferufe auf das Tatgeschehen aufmerksam wurden, verfolgten den flüchtenden Täter über die Betzenstraße, die Straße Am Stadtgraben bis zum Schillerplatz. Dort gelang es den Täter zu stellen. Nachdem dieser letztlich die Umhängetasche aushändigte, setzte er seine Flucht in Richtung Bismarckbrücke fort.

Der 65-jährige Geschädigte, welchem die zuvor entwendete Tasche vollständig ausgehändigt wurde, blieb in Folge der Tathandlung unverletzt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 35-38 Jahre alt - ca. 165 cm groß - kräftige Statur - verwahrlostes Erscheinungsbild - kurze, dunkle Haare - trug eine kurze dunkle Hose und ein graues T-Shirt - führte eine orange-schwarze Tasche mit sich

Im Rahmen der bislang durchgeführten Ermittlungen konnten nicht alle Zeugen identifiziert werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung im Rahmen des Zeugenaufrufs um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder selbst Zeuge des Vorfalls ist, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Rufnummer 0681/9321-0 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

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