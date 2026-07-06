Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 50. Saarbrücker Altstadtfest- Polizei zieht Fazit

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Wochenende fand vom 03.07 - 05.07.2026 das traditionsreiche Saarbrücker Altstadtfest statt. An allen drei Veranstaltungstagen befanden sich Polizeikräfte im Rahmen eines Sondereinsatzes vor Ort. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung, welche von ca. 180 000 Personen besucht wurde, weitgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Im Kontext mit dem Fest wurden auch vereinzelt Körperverletzungsdelikte beanzeigt. Zudem wurde gegen einen Festbesucher, welcher Polizeikräfte körperlich attackierte u.a. ein Strafverfahren wegen dem Anfangsverdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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