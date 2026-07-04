Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versammlungslagen in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Samstag 04.07.2026 fanden zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr in Saarbrücken mehrere Versammlungen statt. Unter dem Motto "Remigration. Jetzt!" versammelten sich in der Spitze etwa 25 Personen und führten anschließend einen Aufzug durch die Saarbrücker Innenstadt durch. In dieser Versammlung trug ein Versammlungsteilnehmer ein DFB Trikot aus dem Jahr 2024 mit der Rückennummer 44, bei dem die 4 einer Sig-Rune ähnelt. Das Trikot wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen nach § 86a StGB eingeleitet. Weiterhin führte ein Versammlungsteilnehmer eine Bundesdienstflagge mit. Die private Verwendung ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 124 OWiG. Die Verwendung der Flagge in der Versammlung wurde untersagt und es wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet. An zwei Gegenversammlungen, u.a. mit dem Thema "Gegen Remigration. Für Demokratie und Menschenwürde" nahmen in der Spitze 70 Personen teil, die spontan ebenfalls einen Aufzug bei der Polizei anmeldeten und der ersten Demonstration folgten. Zwischen den beiden Versammlungen und teilweise auch Passanten kam es zu verbalen Provokationen und lautstarkem Meinungsaustausch. Durch die polizeilichen Kräfte wurden weitergehende Konfrontationen verhindert. Die Versammlungen und Aufzüge wurden störungsfrei begleitet.

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