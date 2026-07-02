POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 33-Jährigen aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Am Morgen des 27.06.2026 wurde der Polizei des Saarlandes von einem Zeugen mitgeteilt, dass im Saarbrücker Ortsteil Güdingen ein Baukran umgekippt sei. Weitere Informationen, insbesondere über mögliche Verletzte, lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Bei Eintreffen der Polizeibeamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnte durch diese ...

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