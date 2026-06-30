Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Michelle O.

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Saarbrücken (ots)

Seit Freitag, dem 26.06.2026, wird Frau Michelle O. (33 Jahre) aus Saarbrücken vermisst. Frau O. trägt ein auffälliges Tattoo im Halsbereich. Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Die durchgeführten Maßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Da nicht auszuschließen ist, dass Frau O. ein Leid zugestoßen sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter Tel.: 0681/9321-233.

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