Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Umgestürzter Baukran sorgt für polizeilichen Einsatz in Saarbrücken-Güdingen

Saarbrücken (ots)

Am Morgen des 27.06.2026 wurde der Polizei des Saarlandes von einem Zeugen mitgeteilt, dass im Saarbrücker Ortsteil Güdingen ein Baukran umgekippt sei. Weitere Informationen, insbesondere über mögliche Verletzte, lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Bei Eintreffen der Polizeibeamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnte durch diese festgestellt werden, dass der auf einem Privatgrundstück in der Bergstraße befindliche Baukran umgestürzt war, wodurch ein Vordach des zum Grundstück zugehörigen Einfamilienhauses zerstört wurde. Das betroffene Gebäude ist derzeit unbewohnt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der verantwortliche Kranverleih aus dem Landkreis Neunkirchen wurde zwecks Bergung des Krans informiert. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

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