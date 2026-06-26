Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brandgeschehen im Hinterhof eines unbewohnten Gebäudes am St. Johanner Markt

Saarbrücken (ots)

Am Freitagmorgen, 26. Juni 2026, wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gegen 08:45 Uhr durch die Berufsfeuerwehr über ein Brandgeschehen am St. Johanner Markt in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass im Hinterhof eines derzeit unbewohnten vierstöckigen Gebäudes unter anderem eine Holzpalette und Baumaterial in Brand geraten waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit vollständig löschen. An der rückwärtigen Außenfassade entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandgeschehens nicht in dem betroffenen Gebäude, welches zurzeit aufgrund von Sanierungsarbeiten unbewohnt ist.

Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine entsprechende Spurensuche durch die Fachdienststelle wurde durchgeführt.

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