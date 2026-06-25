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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung durch Pfefferspray im Rewe-Markt Europagalerie Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt ermittelt gegen einen 38-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, den 24. Juni 2026 gegen 18:26 Uhr in dem Rewe-Markt der Europa Galerie in Saarbrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte dort im Rahmen einer Auseinandersetzung Pfefferspray gesprüht haben.

Durch den Einsatz des Reizgases könnten weitere Personen, die sich zum Tatzeitpunkt des Vorfalls im Rewe-Markt oder in unmittelbarer Nähe befunden haben, beeinträchtigt oder verletzt worden sein.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 9321 233 oder per E-Mail an PI-SB-Stadt@polizei.slpol.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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