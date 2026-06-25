Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Suche nach Vermisstem Manfred NIST

Bild-Infos

Download

Saarbrücken/Hanweiler (ots)

Seit dem 16.06.2026 wird Herr Manfred NIST (67 Jahre) aus Kleinblittersdorf vermisst. Dieser ist von schlanker bis hagerer Statur und ca. 170 Meter groß. Er trägt einen ungepflegten grauen Vollbart und hat graue Haare. Herr NIST ist Brillenträger. Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Da nicht auszuschließen ist, dass Herrn NIST ein Leid zugestoßen sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681/9321-233) erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell