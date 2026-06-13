Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verfolgungsfahrt in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 13.06.2026 gegen 05:00 Uhr, ereignete sich in Saarbrücken eine Verfolgungsfahrt. In der St. Johanner Straße sollte ein Audi TT mit luxemburgischen Kennzeichen durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer setzte das Fahrzeug rückwärts und befuhr entgegen der Fahrtrichtung die Westspangenbrücke, Roonstraße und verunfallte schlussendlich in der Straße Am Tummelplatz. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der Fahrer festgenommen werden. Es handelte sich um einen 19 Jahre alten Mann, welcher in Luxemburg wohnhaft ist. Er ist nicht im Besitze einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Fahrer wurde auf der Dienststelle den anfallenden Maßnahmen wie Blutentnahme unterzogen. Ein Strafverfahren wurde eingleitet. Durch den Unfall blieb das Fahrzeug grundsätzlich fahrbereit, der Schlüssel wurde seitens der Polizei sichergestellt. Die Polizei bittet Geschädigte, welche dem Fahrer des Audi ausweichen mussten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt: telefonische Erreichbarkeit 0681/9321233

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