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POL-SBR-STADT: Angriff auf 79-jährigen Mann in Saarbrücken - Polizei sucht Zeugen

POL-SBR-STADT: Angriff auf 79-jährigen Mann in Saarbrücken - Polizei sucht Zeugen
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Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, gegen 21:00 Uhr ereignete sich im Parkhaus beim Rathaus in Saarbrücken ein überfallähnlicher Angriff auf einen 79-jährigen Mann.

Dem Opfer wurde hierbei die Geldbörse entwendet.

Der Täter flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen des Vorfalls stürzte der Geschädigte und verletzte sich schwer.

Sowohl vor, als auch während der Tat konnte der bislang unbekannte Täter videografiert werden.

Täterbeschreibung anhand Videoaufzeichnungen:

   - Männlich
   - Europäischer Phänotyp
   - Ca. Mitte 50 Jahre alt
   - Lichtes Haar - Glatze (Haarkranz grau)
   - Grauer Kinnbart
   - Braun gebrannt
   - Trug schwarzes Hemd mit weißen Applikationen auf der Brust - 
     augenscheinlich jeweils zwei Gitarren linke und rechte 
     Brustseite, unterhalb der Gitarren ebenfalls weiße Applikation 
     in Form von halbrunden Pfeilen
   - Blaue Jeanshose
   - Schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle
   - Trug einen Gitarrenrucksack auf dem Rücken
   - Führte eine mobile Musikbox

Die Bevölkerung wird daher um Mithilfe gebeten.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Insbesondere bei Sichtkontakt wird gebeten umgehend den Polizeinotruf zu wählen, von einer persönlichen Kontaktaufnahme wird abgeraten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-sb-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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