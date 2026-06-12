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POL-SBR-STADT: Angriff auf 79-jährigen Mann in Saarbrücken - Polizei sucht Zeugen

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Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, gegen 21:00 Uhr ereignete sich im Parkhaus beim Rathaus in Saarbrücken ein überfallähnlicher Angriff auf einen 79-jährigen Mann.

Dem Opfer wurde hierbei die Geldbörse entwendet.

Der Täter flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen des Vorfalls stürzte der Geschädigte und verletzte sich schwer.

Sowohl vor, als auch während der Tat konnte der bislang unbekannte Täter videografiert werden.

Täterbeschreibung anhand Videoaufzeichnungen:

- Männlich - Europäischer Phänotyp - Ca. Mitte 50 Jahre alt - Lichtes Haar - Glatze (Haarkranz grau) - Grauer Kinnbart - Braun gebrannt - Trug schwarzes Hemd mit weißen Applikationen auf der Brust - augenscheinlich jeweils zwei Gitarren linke und rechte Brustseite, unterhalb der Gitarren ebenfalls weiße Applikation in Form von halbrunden Pfeilen - Blaue Jeanshose - Schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle - Trug einen Gitarrenrucksack auf dem Rücken - Führte eine mobile Musikbox

Die Bevölkerung wird daher um Mithilfe gebeten.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Insbesondere bei Sichtkontakt wird gebeten umgehend den Polizeinotruf zu wählen, von einer persönlichen Kontaktaufnahme wird abgeraten.

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