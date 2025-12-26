PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Person

Saarbrücken (ots)

Die PI Saarbrücken-Stadt bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten 23-jährigen

Mehmet AYDIN aus Saarbrücken.

Dieser wurde am heutigen Freitag, dem 26.12.2025, um 13:55 Uhr letztmalig im Bereich Eschbergerweg in 66121 Saarbrücken gesehen.

Personenbeschreibung:

   -männlich -südländisches Aussehen -ca. 180cm groß -kräftige Statur
-kurze schwarze Haare -schwarzer Vollbart -tatoowiert an beiden 
Handgelenken mit den Buchstaben "D" und "N" -Bekleidung: schwarze 
Kapuzenjacke (etwa knielang), beige Sportweste der Marke NIKE, lange 
Hose, beige Sneaker

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mehmet Aydin geben kann, wird gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen (0681 9321 233).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

