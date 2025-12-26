Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Person
Saarbrücken (ots)
Die PI Saarbrücken-Stadt bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten 23-jährigen
Mehmet AYDIN aus Saarbrücken.
Dieser wurde am heutigen Freitag, dem 26.12.2025, um 13:55 Uhr letztmalig im Bereich Eschbergerweg in 66121 Saarbrücken gesehen.
Personenbeschreibung:
-männlich -südländisches Aussehen -ca. 180cm groß -kräftige Statur -kurze schwarze Haare -schwarzer Vollbart -tatoowiert an beiden Handgelenken mit den Buchstaben "D" und "N" -Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke (etwa knielang), beige Sportweste der Marke NIKE, lange Hose, beige Sneaker
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mehmet Aydin geben kann, wird gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen (0681 9321 233).
