Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Person

Saarbrücken (ots)

Die PI Saarbrücken-Stadt bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten 23-jährigen

Mehmet AYDIN aus Saarbrücken.

Dieser wurde am heutigen Freitag, dem 26.12.2025, um 13:55 Uhr letztmalig im Bereich Eschbergerweg in 66121 Saarbrücken gesehen.

Personenbeschreibung:

-männlich -südländisches Aussehen -ca. 180cm groß -kräftige Statur -kurze schwarze Haare -schwarzer Vollbart -tatoowiert an beiden Handgelenken mit den Buchstaben "D" und "N" -Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke (etwa knielang), beige Sportweste der Marke NIKE, lange Hose, beige Sneaker

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mehmet Aydin geben kann, wird gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen (0681 9321 233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell