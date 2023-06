POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau mit Säugling

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Sonntag, 11. Juni 2023, veranstaltete der Lesben- und Schwulenverband Saar zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Saarbrücker Innenstadt einen Demonstrationszug unter dem Motto "Christopher Street Day SaarLorLux 2023". An dem Aufzug nahmen ca. 10.000 Personen teil. Die ...

mehr