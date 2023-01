Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Auto fährt in Schaufensterscheibe eines Orthopädiegeschäfts

Saarbrücken, Innenstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 85-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw das Parkhaus "Q-Park Lampertshof" in der Sulzbachstraße in Saarbrücken. Nachdem sie die Schrankenanlage passierte, fuhr sie in Schrittgeschwindigkeit über den angrenzenden Gehweg, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Nach Angaben der Fahrzeugführerin habe plötzlich das Gaspedal blockiert, ihr Pkw stark beschleunigt und der Pkw sei schließlich in die Schaufensterscheibe des gegenüberliegenden Orthopädiegeschäftes gefahren.

Zu einer konkreten Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern oder im Geschäft befindlichen Kunden kam es nicht. Die Pkw Führerin wurde leicht verletzt ins Winterbergklinikum verbracht. Am Anwesen wurden, neben dem Schaufenster, Teile der Hausfassade sowie Teile des Inventars des Orthopädiegeschäftes beschädigt.

