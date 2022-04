Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Patient bedroht Krankenhauspersonal mit abgebrochener Flasche und löst Polizeieinsatz aus

Saarbrücken (ots)

Am Karfreitag wird die Polizei um 08:15 Uhr von einer Ärztin aus dem Krankenhaus in Sulzbach über einen randalierenden Patienten informiert. Der 87-jährige Mann aus Quierschied wäre psychisch auffällig und würde das Pflegepersonal mittels einer abgebrochenen Glasflasche bedrohen. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden die Situation wie mitgeteilt vor. Der Patient zeigte sich keinerlei Gespräch zugänglich und hantierte weiter mit dem gefährlichen Gegenstand. Um eine weitere Zuspitzung der Situation zu verhindern, wurde bei besonnenem Vorgehen der Beamten eine günstige Gelegenheit zugewartet, in welcher dem Mann die Flaschenreste entnommen werden konnten. Hierbei blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Patient wurde letztlich ca. 1,5 Stunden nach Verständigung der Polizei einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Gründe für sein gezeigtes Verhalten wurden nicht bekannt.

