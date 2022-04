Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einsatz mit Pferdeanhänger auf der Flughafenstraße

PI Saarbrücken-Stadt (ots)

Der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt wurde am 12.04.2022 gegen 19:30 Uhr durch die Berufsfeuerwehr (BF) Saarbrücken gemeldet, dass ein Pferd durch den Boden im Anhänger eines PKW/Pferdeanhänger-Gespanns gebrochen sei. Das Pferd sei demnach schwer verletzt und es seien Verkehrsregelungen auf der L108 notwendig. Die Flughafenstraße (L108) war beim Eintreffen der Einsatzkräfte der hiesigen Dienststelle bereits großräumig durch die Feuerwehr Ensheim gesperrt worden Am Einsatzort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das besagte Gespann zuvor von der L237 in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Pferd im Anhänger aufgeschreckt und schlug mit den Hinterläufen auf den Boden. Nach einer weiteren Fahrtstrecke von etwa 250 Metern sei den Fahrzeuginsassen, u.a. die Tierhalterin, aufgefallen, dass Stroh aus dem Anhänger auf die Straße fiel. Auf der L108 angehalten, konnten die Insassen feststellen, dass das Pferd den Boden durchgeschlagen hatte und dass der linke Hinterlauf über den Asphalt geschleift wurde. Das Pferd war dementsprechend schwer verletzt und ließ sich vor Ort nicht mehr beruhigen. Durch die Tierhalterin wurde daher ein Tierarzt zum Einsatzort bestellt; der Anhänger wurde bis zu dessen Eintreffen abgesichert. Der Tierarzt diagnostizierte nach einer Sedierung des Pferdes einen irreparablen Schaden des linken Hinterlaufes. Das Pferd wurde daher vor Ort eingeschläfert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell