POL-SBR-STADT: Diebstahl fünf hochwertiger Kraftfahrzeuge aus einem Saarbrücker Autohaus

Saarbrücken (ots) - Am Samstag, dem 26.03.2022, mussten Polizeibeamte aus Saarbrücken gegen 01:55 Uhr an einer Haltestelle Am Römerkastell in Saarbrücken einen 25-jährigen Mann aus Eritrea vor sich selbst und anderen schützen. Der junge Mann hatte im Laufe des Abends wiederholt an seiner Wohnanschrift randaliert und konnte nun mit einem langen Küchenmesser in der Hand alleine an der Haltestelle festgestellt werden. ...

