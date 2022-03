Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Saarbrücken (ots)

Am Freitag gegen 00:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt von einer Anwohnerin der Mainzer Straße informiert, dass zwei männliche Personen versuchen in ein Restaurant einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen blieb es hierbei beim Versuch. Noch in unmittelbarer Tatortnähe konnte die Polizei die Täter feststellen. Die Zeugin hatte bis dahin noch Sichtkontakt zu den Tätern. Bei den aus Saarbrücken stammenden Tätern (42, 44) konnte Diebesgut eines weiteren Einbruchs aus selber Nacht festgestellt werden. Aufgrund starker Beeinflussung durch Betäubungsmittel wurde der 44-jährige Tatverdächtige einem Saarbrücker Krankenhaus zugeführt. Beide Tatverdächtigen werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

