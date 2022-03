Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mädchen (6) auf Fahrrad weicht Kastenwagen aus und verletzt sich

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am frühen Dienstagabend, gegen 18:15 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall in der Straße Am Stahlhammer in Saarbrücken-Schafbrücke.

Ein 6-jähriges Mädchen fährt mit dem Fahrrad die Straße entlang, als ein entgegenkommender schwarzer Kastenwagen aus bislang nicht geklärten Umständen von seiner Fahrspur abkommt. Das Mädchen weicht dem Pkw aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und fährt gegen eine Hauswand.

Das Mädchen klagt über Schmerzen in Kopf und Brust und wurde zur weiteren Abklärung ins Saarbrücker Winterbergklinikum eingeliefert.

Der schwarze Kastenwagen fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Bahnstraße.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden.

