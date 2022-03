POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung einer verletzten Fußgängerin in Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken (ots) - Am Sonntag musste die Polizei gegen 17:00 Uhr eine Feier in der Tilsiter Straße in Saarbrücken beenden. In einem Mehrfamilienhaus feierten mehrere Frauen anlässlich einer syrischen Hochzeit. Sie hörten laute Musik, sangen, klatschten und tanzten in der Wohnung, was zu Beschwerden anderer Anwohner führte. Der Aufforderung der Polizei, die Lautstärke der Musik zu senken, wurde nicht nachgekommen. ...

